الكشف عن فرق توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة... "1.5 جرعة لكل 100 شخص"

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط، عن فرق شاسع في توزيع اللقاحات المضادة لكورونا بين الدول الغنية والفقيرة.

وقال المنظري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن غالبية الكميات المنتجة من اللقاحات تذهب إلى الدول الغنية، ولا تتلقى الدول الفقيرة إلا القليل منها.

وحذر المسؤول من أن "التفاوت وصل إلى حد لا يمكن التغافل عنه، حيث توفر الدول مرتفعة الدخل 100 جرعة لكل 100 شخص بينما توفر الدول منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، ومنها الكثير في أفريقيا، 1.5 جرعة فقط لكل 100 شخص".

تأتي تلك التصريحات في وقت تواجه فيه أفريقيا والبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، تحديات كبرى في تدبير احتياجاتها من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولفت المنظري إلى أن الصحة العالمية أطلقت دعوة لتوجيه معظم اللقاحات في هذه المرحلة للبلدان التي لم تتمكن في الشهور الماضية من الحصول على كميات تمكنها من تلبية احتياجاتها العاجلة من اللقاحات، بهدف إسهام كل الشركاء في الاستجابة لهذه الدعوة.

وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط أن ما تهدف إليه المنظمة هو الوصول لحقائق لفهم أكبر للفيروس ومنشئه ومن ثم فتح آفاق أكبر للتعامل معه واحتوائه وفهم متحوراته واحتواء آثارها.

وفي وقت سابق، قالت منظمة التجارة العالمية إن الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحة العامة، مشيرة إلى أن الدول الفقيرة لم تتمكن حتى الآن من تحصين سوى 1% فقط من سكانها.

وحسب موقع "فرانس24"، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا، لدى عرضها أمام الدول الأعضاء التقرير النصف سنوي للتجارة العالمية، إن "التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقع منذ النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تراجعت بشكل حاد خلال الموجة الوبائية الأولى".