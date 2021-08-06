الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار بسبب صواريخ تنطلق باتجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، أن إطلاق صافرات الإنذار، هو بسبب صواريخ تم إطلاقها باتجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وأكد مصدر أمني لبناني أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل انطلقت من جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت قد أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف في مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.

لكن التطور البارز حصل مع ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس، مع إغارة الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الدمشقية في الجنوب، ما اعتبره متابعون تطورا عسكريا استثنائيا، إذ نادرا ما استخدمت إسرائيل طلعاتها الجوية لقصف مناطق في لبنان بعد حرب تموز عام 2006.