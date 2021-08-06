أمطار غزيرة وعواصف تجتاح الساحل الجنوبي الشرقي للصين

تعرض جنوب شرق الصين لعواصف وأمطار غزيرة، اليوم الجمعة، مع وصول الإعصار "لوبيت"، الأمر الذي أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف وإعادة قوارب الصيد وإغلاق الموانئ على طول الساحل.

ووصل الإعصار "لوبيت" إلى إقليم قوانغدونغ، أمس الخميس، ثم اتجه في وقت لاحق من اليوم نحو إقليم فوجيان مع تحركه باتجاه الشمال الشرقي.

وانخفضت شدة الإعصار إلى منخفض مداري اليوم الجمعة، لكن هطول الأمطار الغزيرة استمر بدءا من مكاو وحتى فوتشو، عاصمة إقليم فوجيان، لتغرق ما يزيد على 700 كيلومتر من الساحل، وفقا لـ"رويترز".

ولجأ أكثر من 33 ألفا في قوانغدونغ إلى مناطق آمنة، بينما عاد أكثر من ثلاثة آلاف قارب صيد إلى الميناء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وفي إقليم فوجيان المجاور أجلت السلطات 25 ألفا من المناطق المهددة واستدعت 153 قارب صيد، وتم إغلاق 218 من الموانئ والمواقع الساحلية.

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار تحركه نحو الشمال وعبر مضيق تايوان، مما يؤدي لهطول أمطار غزيرة على تايوان في وقت لاحق من اليوم.