إجلاء المئات بالقوارب من جزيرة يونانية مع انتشار حرائق الغابات... فيديو وصور

أجلت السلطات المئات بالقوارب من جزيرة قريبة من العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الجمعة، مع انتشار حرائق الغابات لليوم الرابع، بينما تتوقع خدمات الطوارئ رياحًا قوية واستمرار درجات الحرارة المرتفعة.

وأجلت قوارب خفر السواحل بمساعدة قوارب سياحية 631 شخصا منذ وقت متأخر، مساء أمس الخميس، مع انتشار الحرائق في منطقة واسعة من غابات الصنوبر منذ الثلاثاء ووصولها حتى ساحل البحر.

وقال مسؤول بخفر السواحل إنه تم نقل الجميع بأمان، مضيفا أن الدوريات البحرية مستمرة تحسبا لأي طوارئ، وفقا لـ"رويترز".

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo — Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021

وانتشر دخان كثيف في سماء أثينا جراء حرائق الغابات في الضواحي الشمالية للمدينة التي اشتعلت مجددا، أمس الخميس، بعدما خمدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

In pictures: Firefighters try to extinguish a wildfire in the village of Rovies, on Evia Island, Greece



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وظلت درجة الحرارة أعلى من 40 مئوية طوال الأسبوع، ولا يتوقع انخفاضها اليوم الجمعة، بينما من المتوقع أن تؤدي شدة الرياح إلى انتشار الحرائق أكثر.

VIDEO: Images of the aftermath of the fire on the Greek island of Evia. Firefighters battle to bring the blaze under control on the eastern island as the country swelters in a record-breaking heatwave pic.twitter.com/EQFiFHsf2u — AFP News Agency (@AFP) August 6, 2021

وقال مسؤولون في الصحة إن تسعة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى بإصابات متنوعة منهم متطوعان في الإطفاء أصيبا بحرائق ويعالجان في وحدة الرعاية المركزة في أثينا.