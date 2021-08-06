كينيا تدعو للحوار بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة

صرح السفير الكيني لدى روسيا، بنسون أوغوتو، بأن كينيا تدعو إثيوبيا والسودان ومصر إلى حل التناقضات المرتبطة ببناء الجانب الإثيوبي لسد النهضة على النيل الأزرق من خلال الحوار.

"ندعو إثيوبيا والسودان ومصر لحل المشكلة سلميا داخل الاتحاد الأفريقي، ونحن على ثقة بأنهم سيفعلون ذلك؛ نحن بحاجة إلى مواصلة المفاوضات وحل المشكلة من خلال الحوار".

وقال السفير الكيني، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ":

وأضاف أيضا أن كينيا كانت دائما عامل مصالحة في النزاعات المختلفة في المنطقة؛ الدولة مهتمة الآن بقدرة الخصوم المفترضين على الاتفاق من أجل الصالح العام.

يشار إلى أن المحاولات الدبلوماسية لحل النزاع بين الدول الثلاث أثيوبيا ومصر والسودان، لم تحرز تقدما يذكر.

فيما تشدد القاهرة والخرطوم للضغط على أديس أبابا من أجل التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة المقام على نهر النيل الأزرق والذي بدأ العمل على إنشائه في 2011.

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