بومبيو يعلق ساخرا من اختفاء زجاجة الويسكي ويعتبر التحقيق بشأنها "كلاما مجنونا"

علق وزير الخارجية الأمريكية السابق، مايك بومبينو، ساخرا على فتح تحقيق في اختفاء زجاجة ويسكي يابانية بقيمة 5800 دولار تلقاها هدية حين كان في المنصب.

وقال بومبيو، في مداخلة تلفزيونية: "ليس لدي أي فكرة عن زجاجة الويسكي، أعتقد أنها لم تُلمس أبدا، لم تصل لي أبدا، وليس لدي أي فكرة كيف فقدت وزارة الخارجية هذا الشيء".

وتابع بومبيو بالقول: "لم يكن لدي علم بأن هذا الشيء مفقود أو أن هناك تحقيق بشأنه. كل هذا كلام مجنون، ليس لدي أي فكرة عن مكانها، لو كانت قضية علبة كوكاكولا دايت فسيكون لي علاقة بها".

وسخر بومبيو من نفسه قائلا: "للأسف، لن أعرف الفرق بين زجاجة ثمنها 58 دولارا وزجاجة ثمنها 5800 دولار".

كشفت وثيقة عن أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث عن زجاجة ويسكي ثمنها 5800 دولار كانت الحكومة اليابانية قد أهدتها للوزير السابق مايك بومبيو.

وأُدرجت الهدية على أن "مصيرها غير معروف"، فيما تتحرى الوزارة الأمر وفتحت تحقيقا فيه، وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين مسموح لهم بالاحتفاظ بهدايا دون 390 دولارا، وإلى أن عليهم شراء التي تزيد قيمتها عن ذلك إذا أرادوا الاحتفاظ بها.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمريكية على موقع سبوتنيك.