سعر الغاز في أوروبا يسجل رقما قياسيا بعد نشوب حريق بمصنع لـ"غازبروم"

سجل سعر الغاز في أوروبا رقما قياسيا جديدا، اليوم الجمعة، متجاوزا مستوى 540 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وذلك في أعقاب نشوب حريق في مصنع تابع لشركة "غازبروم"، في منطقة يامالو- نينيتس شمال شرقي روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول، اعتبارا من الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، وصل سعر العقود الآجلة للغاز، لشهر سبتمبر/ أيلول على مؤشر (تي تي إف)، إلى الحد الأقصى خلال جلسة، مسجلا 546.3 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وافتتح التداول بسعر 542.6 دولارا؛ ثم انخفض، خلال الجلسة، إلى 535 دولارا لكل 1000 متر مكعب.

وكان حريق نشب، ليلة الخميس، في مصنع إنتاج المكثفات التابع لشركة "غازبروم" الروسية، والواقع على بعد 23 كيلومترا من منطقة نوفي أورنغوي؛ وبحلول صباح الجمعة، تم إخماد الحريق بالكامل.

وبسبب الحريق، انخفض الضخ عبر خط أنابيب الغاز"يامال - أوروبا"، إلى النصف تقريبا؛ وعلى مدار يوم الـ5 من أغسطس/ آب، استقبلت منظومة نقل الغاز الألمانية نحو 1.9 - 2.1 مليون متر مكعب من الغاز.

وبعد الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، من يوم الخميس، انخفض المعدل إلى مليون متر مكعب في الساعة.

وارتفع حجم الضخ بشكل طفيف، اليوم الجمعة، من الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو، إلى نحو 1.5 - 1.6 مليون متر مكعب من الغاز في الساعة.

وعلى هذه الخلفية، تراجع سعر سهم "غازبروم"، لليوم الجمعة، بنسبة 1 في المئة.