شويغو يتحدث عن سلاح يستخدمه الغرب ضد روسيا

تعتبر الدعاية الإعلامية واحدا من أنواع الأسلحة اليوم، وفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وقال وزير الدفاع في كلمة له أمام العاملين في مصنع الصواريخ في مدينة كراسنويارسك:

وبادر خصوم روسيا باللجوء إلى استخدام هذا السلاح. وأشار الوزير شويغو إلى أنهم أنشأوا مراكز الدعاية المعادية لروسيا في مدن ريغا وتالين ووارسو. وتعمل هذه المراكز على اختلاق معلومات تسيئ إلى روسيا وتنشرها. وعلى سبيل المثال تنطلق منها شائعات مغرضة.

ويشن خصوم روسيا الهجمات الدعائية بواسطة الخبراء الذين يتم تدريبهم في هذه المراكز. وقال وزير الدفاع الروسي إن مراكز الدعاية المعادية لروسيا تقوم بتجنيد مواطني روسيا لأداء هذا العمل.

وأشار إلى أن عشرات الأشخاص يتدربون في مراكز الدعاية المعادية كل 3 أشهر.

وأكد عدم وجود مراكز تدريب خبراء الهجمات الدعائية في روسيا.