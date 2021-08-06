خفر السواحل الأمريكي يضبط 27 طنا من الكوكايين في المياه الدولية... صور

وجاء في بيان خفر السواحل الأمريكي أنه "تم اعتراض المخدرات في المياه الدولية لشرق المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية والبحر الكاريبي".
#BREAKING @USCG Cutter James' crew offloaded approximately 59,700lbs of cocaine and 1,430lbs of marijuana worth more than $1.4 billion, Thurs., @PortEverglades, the largest offload in #CoastGuard history.#Partnerships @Southcom @RoyalCanNavy— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 6, 2021
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وأوضح أنه تم "اكتشاف التهريب ومصادرته خلال 27 عملية اعتراض لسفن يشتبه بنقلها للمخدرات".
وأشار إلى أنه في سياق العمليات المشتركة بين الأجهزة المعنية، تم ضبط أكثر من 27 طنا من الكوكايين و648 كيلوغراماً من الماريغوانا".
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