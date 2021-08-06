خفر السواحل الأمريكي يضبط 27 طنا من الكوكايين في المياه الدولية... صور

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الجمعة، ضبط ومصادرة كمية قياسية من المخدرات بقيمة تفوق 1.4 مليار دولار.

وجاء في بيان خفر السواحل الأمريكي أنه "تم اعتراض المخدرات في المياه الدولية لشرق المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية والبحر الكاريبي".

وأوضح أنه تم "اكتشاف التهريب ومصادرته خلال 27 عملية اعتراض لسفن يشتبه بنقلها للمخدرات".

وأشار إلى أنه في سياق العمليات المشتركة بين الأجهزة المعنية، تم ضبط أكثر من 27 طنا من الكوكايين و648 كيلوغراماً من الماريغوانا".

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