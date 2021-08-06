إعلام: وصول متحور "لامدا" إلى اليابان قبل 3 أيام من انطلاق الأولمبياد

أفادت وسائل إعلام غربية بأن المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية قدم قبل ثلاثة أيام من بدء أولمبياد طوكيو، إلى قاعدة البيانات العالمية المشتركة لجينومات الفيروس التاجي "GISAID"، معلومات حول اكتشاف سلالة فيروس "لامدا" في المطار الدولي في اليابان، التي يعتقد أنها الأكثر مقاومة للقاحات من بين جميع المتغيرات المعروفة حاليا للفيروس.

وفقا لـ"GISAID"، تم جلب هذا النوع من الفيروس التاجي إلى البلاد من قبل امرأة سافرت إلى اليابان عبر الولايات المتحدة، وفقا لما نشره موقع "Daily Beast".

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن السلالة لم تدخل البلاد، حيث تم كبحها على الحدود، بعد وضع المريض المصاب بـ "لامدا" في الحجر الصحي فور وصوله.

يشير العلماء إلى أن سلالة "لامدا" لها طفرة تسمح لها بـ"التهرب" من الأجسام المضادة المعادلة.

تم التعرف على نوع "لامدا" من فيروس كورونا لأول مرة في بيرو في عام 2020. في يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار هذه السلالة في أكثر من 30 دولة، خاصة في أمريكا الجنوبية والشمالية.

تحاول منظمة الصحة العالمية وغيرها من هيئات الصحة العامة فهم كيفية مقارنة "لامدا" مع سلالات أخرى من الفيروس، بما في ذلك ما إذا كان يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال وأكثر مقاومة للقاحات.

في منتصف يونيو، قالت منظمة الصحة العالمية: "لامدا تحمل عددًا من الطفرات ذات الآثار الظاهرية المثيرة للجدل، مثل إمكانية انتقال أكبر ومقاومة محتملة متزايدة للأجسام المضادة المعادلة في اللقاحات."

وحذر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد مرة أخرى في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.