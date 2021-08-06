وفد إسرائيلي يتوجه إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق

انطلق وفد إسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق التي تشهدها البلاد بحسب إعلام عبري.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وفدا إسرائيليا يضم 16 من رجال الإطفاء، توجه إلى اليونان، لافتة إلى أنه سيلتقي مع رجال الإطفاء المحليين ثم ينضم إلى جهود مكافحة الحرائق إلى جانب القوات الأخرى من أنحاء مختلفة من العالم.

وفي وقت سابق اليوم، اجلت السلطات المئات بالقوارب من جزيرة قريبة من العاصمة اليونانية أثينا، مع انتشار حرائق الغابات لليوم الرابع، بينما تتوقع خدمات الطوارئ رياحًا قوية واستمرار درجات الحرارة المرتفعة.

وأجلت قوارب خفر السواحل بمساعدة قوارب سياحية 631 شخصا منذ وقت متأخر، مساء أمس الخميس، مع انتشار الحرائق في منطقة واسعة من غابات الصنوبر منذ الثلاثاء ووصولها حتى ساحل البحر.

وقال مسؤول بخفر السواحل إنه تم نقل الجميع بأمان، مضيفا أن الدوريات البحرية مستمرة تحسبا لأي طوارئ، وفقا لـ"رويترز"

وتشهد اليونان حاليا أسوأ موجة حارة منذ أكثر من 30 عاما، وشبت العشرات من حرائق الغابات هناك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

وكل صيف، تشهد اليونان حرائق غابات إلا أن خبراء يحذرون من أن الاحترار المناخي يزيد من إمكان تكرارها وشدتها.

وتعصف موجة حر بالبلاد منذ الجمعة إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية، وفق الأرصاد الجوية.