تعيين شقيق الرئيس الإسرائيلي سفيرا لدى واشنطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أن العميد (احتياط) مايكل (مايك) هرتسوغ، شقيق الرئيس يتسحاق هرتسوغ، سيعين سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

وقال بينت في تغريدة بحسابه على تويتر: "اليوم، عينت العميد (احتياط) مايك هرتسوغ سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة. مايك هو الشخص المناسب في الوقت المناسب.خلال 40 عاما من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، شغل عددا من المناصب العليا وشارك على مر السنين بدور نشط في العديد من المفاوضات السياسية".

מיניתי היום את תא״ל (במיל׳) מייק הרצוג לתפקיד שגריר ישראל בארצות הברית.



מייק הוא האדם הנכון בזמן הנכון.



במהלך 40 שנות שירותו בצה"ל, הוא שימש בשורת תפקידים בכירים ולאורך השנים נטל חלק פעיל במשאים ומתנים מדיניים רבים.

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وعمل هرتسوغ، (69 عاما)، في السنوات الأخيرة كزميل دولي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط وكزميل أول في معهد سياسة الشعب اليهودي.

وخلال 40 عاما من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، شغل هرتسوغ عددا من المناصب الرفيعة، بما في ذلك رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في قسم التخطيط، بالإضافة إلى السكرتير العسكري.

ولدى هرتسوغ خبرة سياسية وأمنية كبيرة، وكان عضوا في فريق أجرى اتصالات سياسية غير مباشرة مع سوريا منذ أكثر من عقد، خلال فترة رئاسة بنيامين نتنياهو للوزراء، وفق صحيفة "هآرتس".

بالإضافة إلى ذلك، شارك هرتسوغ في الاتصالات السرية بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2013 ، والتي كان الهدف منها تحقيق تسوية دائمة بين الطرفين.

وسيخلف مايك هرتسوغ، جلعاد إرادن الذي بالإضافة إلى عمله سفيرا في واشنطن، يعمل كمندوب دائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على تعيين هرتسوغ قريبا بالاتفاق مع وزير الخارجية يائير لابيد.