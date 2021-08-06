إسرائيل تدعو واشنطن لوقف هجمات "حزب الله" على أراضيها

دعت إسرائيل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك ضد لبنان لوقف الهجمات تجاهها انطلاقا من أراضيه.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال غانتس: "تدعو إسرائيل المجتمع الدولي بأسره، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، إلى التحرك ضد لبنان لوقف إطلاق النار غير القانوني من أراضيه".

وأضاف أن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وستواصل العمل ضد حزب الله".

في سياق متصل، أوضح وزير الدفاع أن "إسرائيل مستعدة لمساعدة المجتمع الدولي في نقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بما في ذلك من أراضيها إذا لزم الأمر"، في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها بلاد الأرز.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر": "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف). حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية"

في سياق آخر، شكر غانتس أوستن على إدانته لإيران لمهاجمتها السفينة "ميرسر ستريت" في خليج عمان قبل 8 أيام، وقال إنه ينبغي تكثيف الإجراءات ضدها.

وبحسبه، من المتوقع أن يؤدي تعيين إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية إلى تطرف في السياسة الإيرانية.

والخميس قبل الماضي، تعرضت السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية لهجوم الخميس الماضي ما أسفر عن مقتل إثنين من طاقمها، أحدهما بريطاني والثاني روماني، وهو الهجوم الذي اتهمت كل من إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا إيران بالوقوف ورائه، وهو ما نفته طهران بشدة.