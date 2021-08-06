انتشار عالمي سريع لكورونا خلال أسبوع باستثناء منطقة واحدة

وضعت وكالة الصحافة الفرنسية قاعدة بيانات لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث لوحظ تسارع وتيرة انتشار الفيروس في الأسبوع الأخير باستثناء منطقة واحدة.

وبحسب البيانات، تسارع مؤشر الإصابات الأسبوع الماضي بزيادة 6% عن الأسبوع السابق مع تسجيل 612 ألف إصابة يوميا في العالم هذا الأسبوع.

وتسبب متحور "دلتا" بارتفاع معدل الإصابات من جديد منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران، حيث انتشر في عدد من البلدان بشكل سريع بسبب العدوى الشديدة.

وسجل في جميع مناطق العالم تقريبا تسارعا في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (المتحور دلتا)، حيث بلغت نسبة الارتفاع حوالي +44% في الولايات المتحدة وكندا، و+20% في أوقيانيا.

أما في منطقة الشرق الأوسط فبلغ معدل الزيادات +11%، وآسيا بشكل عام بلغ +6%، أما في أوروبا فقد بلغت الزيادة +3%، وحصت أفريقيا أقل نسبة بزيادة قدرها +1%.

منطقة واحدة فقط في العالم شهدت تراجعا في معدل الإصابات، وهي منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، حيث سجلت تحسنا هذا الأسبوع وتراجعا بنسبة 13%، مقارنة مع الأسبوع السابق، وهو تراجع جيد، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت قد صنفت بين الدول الأكثر تلقيحا في العالم، حيث منحت مواطنيها جرعة لقاح ثالثة، إلا أنها سجلت أكبر تسارع في انتشار الوباء بلغ +101%، مع 3 آلاف إصابة جديدة في اليوم.

أما بالنسبة لأكبر عدد إصابات خلال هذا الأسبوع فكان من نصيب أمريكا، حيث سجلت 96800 إصابة يومية، بمعدل زيادة قدرها +44%، تليها الهند، بتسجيل 40600 إصابة، بمعدل قدره +5%.

وحظيت جزر فيجي، بأكبر معدل إصابة نسبة إلى عدد السكان، حيث بلغ عدد الإصابات 824 إصابة لكل مئة ألف نسمة، ثم جورجيا (575 إصابة) وكوبا (565 إصابة).