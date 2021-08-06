بكين: الصين مستعدة لاستضافة حوار بين الأفغان لدعم عملية السلام

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بين، اليوم الجمعة، أن بلاده على استعداد لاستضافة المفاوضات الأفغانية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال المندوب الصيني، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "الصين مستعدة لاستضافة الحوار والمفاوضات بين الأفغان لدعم عملية السلام في أفغانستان".

ومن المقرر عقد اجتماع "الترويكا" الموسعة حول أفغانستان، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان، في العاصمة القطرية الدوحة، في 11آب/ أغسطس.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان، منذ أيار/ مايو الماضي، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، الحكومة وحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)؛ للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد "طالبان" استمرار الهجوم على قوات الأمن الحكومية في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.