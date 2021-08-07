رجل يهاجم قطار بطوكيو بهدف قتل "النساء السعيدات"

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، بأن الرجل الذي قيل إنه أصاب عشرة أشخاص في هجوم بسكين في قطار ركاب في طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أبلغ الشرطة إنه استشاط غضبا عندما رأى نساء "تبدو عليهن السعادة" وأراد قتلهن.

وقالت صحيفة "سانكي" إن المشتبه به قال للشرطة "بدأت أشعر منذ نحو ست سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة، أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس".

واعتقلت الشرطة منفذ الهجوم البالغ من العمر 36 عاما، في منطقة أخرى من طوكيو بعد أن قام بطعن أشخاص في الهجوم الذي وقع في نحو الساعة 8:40 مساء (1140 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على قطار على خط أوداكيو في الجزء الغربي من المدينة.

وبحسب وكالت الإعلام اليابانية، فقد أصيب الركاب نتيجة قيام رجل بعملية طعن الأمر الذي أدى لإصابة أحد الضحايا بجرح خطيرة جدا.

وبحسب "PM Breaking"، وقع الهجوم على خط سكة حديد "أوداكيو" الكهربائي في وقت متأخر من يوم الجمعة في ضاحية سيتاجايا جنوبي غرب طوكيو.

وتوقف القطار بين محطتين بسبب الحادث، حيث قفز المشتبه به وهرب سيرا على الأقدام، بعد أن قام شخص مجهول بسحب فرامل الطوارئ في القطار.