أمريكا تعرب عن قلقها البالغ إزاء النمو السريع للترسانة النووية للصين

وحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية ، جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع افتراضي للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي يضم أكثر من 20 دولة.

وقالت الخارجية الأمريكية في البيان، إن بلينكن دعا الصين إلى الكف عن السلوك "الاستفزازي" في بحر الصين الجنوبي وأثار مخاوف شديدة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في التبت وهونغ كونغ وشينغيانغ.

وأضافت الوزارة "عبر الوزير أيضا عن قلقه البالغ إزاء النمو السريع للترسانة النووية للصين".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كانت قد أعربت عن قلقها في الآونة الأخيرة من تعزيز الصين لقوتها النووية، بعد ورود تقارير لمراكز أبحاث استندت على صور بالأقمار الصناعية تفيد بأن الصين تشيد على ما يبدو صوامع جديدة للصواريخ النووية.

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