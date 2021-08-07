ليتوانيا تقدم مبلغا ماليا لكل مهاجر غير شرعي ينوي مغادرة أراضيها

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الليتوانية، اليوم السبت، أنها بصدد تقديم مبلغ مالي لكل مهاجر غير شرعي يعود إلى وطنه.

ونقل راديو "LRT" الليتواني تصريحات مديرة دائرة الهجرة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، إيفيلينا غودزينسكايتي، التي قالت خلالها: " يمكن للسلطات الليتوانية دفع 300 يورو للمهاجرين غير الشرعيين إذا عادوا إلى وطنهم".

وأضافت غودزينسكايتي قائلة: "سيتم دفع المبلغ في المطار قبل الصعود على متن الرحلة والاستلام سيكون دفعة مرة واحدة فقط"، مشيرة إلى أنه في حال قيام أحدهم بالقدوم إلى ليتوانيا مرة أخرة لن يكون بمقدوره التقدم بالحصول على الإعانة.

يذكر أن السلطات الليتوانية اتهمت بيلاروسيا بتسهيل عبور آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادها، وتم اعتقال حوالي 1672 مهاجرا من جنسيات عربية وآسيوية، وبينهم مهاجرون من العراق وسوريا.