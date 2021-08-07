إيران ترفض اتهام مجموعة السبع بالتورط في الهجوم على السفينة الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن رفضها للبيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، الذي يحمل طهران المسؤولية عن الهجوم على السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان.

القاهرة - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان: "ندين بشدة البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، الذي وردت فيه مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وأضاف خطيب زاده أن "طهران ملتزمة بتأمين الممر المائي الاستراتيجي في الخليج العربي ومضيق هرمز وتعتبره جزءا من أمنها".

وتابع: "إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في إرساء الأمن والاستقرار لكنها لن تترد في الدفاع عن حقوقها السيادية في المنطقة".

يذكر أن ناقلة النفط ميرسر، التي ترفع العلم الليبيري تعرضت لهجوم في بحر العرب الأسبوع الماضي، وتشغل السفينة شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم - مواطن روماني ومواطن بريطاني، يفترض أنهما مسؤولان عن أمن السفينة. وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيرة على السفينة في بحر العرب.