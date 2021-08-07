إثيوبيا تهدد قوات إقليم تيغراي بنشر "القدرات الدفاعية الكاملة" لمواجهتها

هددت السلطات الإثيوبية، بنشر "قدراتها الدفاعية الكاملة"، ردا على التقدم الذي أحرزته قوات إقليم تيغراي في المناطق المجاورة وخصوصاً في أمهرة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن الحكومة "تُدفع إلى تعبئة القدرة الدفاعية الكاملة للدولة ونشرها إذا بقيت مبادراتها الإنسانية لحل سلمي للنزاع من دون خطوات مماثلة من الطرف المقابل".

وأكد البيان التزام الحكومة بوقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته في 28 یونیو/ حزيران الماضي، متهمة جبهة تحرير تيغراي بمواصلة هجماتها، ولا سيما في عفر وأمهرة، والتسبب في مقتل ونزوح الآلاف.

وطالبت الخارجية الإثيوبية، المجتمع الدولي بالتوقف عما وصفته "صم الآذان وتجاھل الفظائع المستمرة التي ترتكبها الجماعة في الإقليم"، مهددة بالتراجع عن الهدنة التي أعلنها رئيس الوزراء أبي أحمد، بعد سيطرة جبهة تيغراي مجدداً على ميكيلي عاصمة الإقليم.

Attacking Afar & Amhara regions,TPLF is increasingly making every endeavor to peace unattainable. The Gov’t of #Ethiopia is being pushed to mobilize & deploy its entire defensive capability if its humanit. overtures for a peaceful resolution of the conflict remain unreciprocated. — MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) August 6, 2021

وكانت قوات إقليم تيغراي الإثيوبي سيطرت على بلدة لاليبيلا التي تعد كنائسها الشهيرة المحفورة في الصخر أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة "اليونسكو".

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، قوات إقليم تيغراي الإثيوبي إلى احترام الإرث الثقافي في بلدة "لاليبيلا"، التي تشتهر بكنائسها المنحوتة في الصخر والمدرجة بقائمة مواقع التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، امتدت المعارك إلى إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي الذي اندلع فيه قتال قبل 8 أشهر بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

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