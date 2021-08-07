بدء الاحتجاجات ضد القيود الصحية في العاصمة باريس...فيديو

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، ببدء توافد المحتجين والمتظاهرين إلى المنطقة القريبة من محطة "Pont de Neuilly" في العاصمة الفرنسية باريس، للاحتجاج ضد الاجراءات الحكومية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المراسل أن مجموعات كبيرة من مرتدي السترات الصفراء بدأت التوافد إلى وسط العاصمة باريس بالرغم من الجو الماطر، حيث تنظم مجموعات معارضة للاجراءات الحكومية تحركات ضد السلطات الفرنسية.

كما قامت السلطات الفرنسية بتعزيز الإجراءات الأمنية واستدعاء قوات إضافية من مكافحة الشغب لضمان الأمن في العاصمة.

وبحسب المراسل، تم تقييد طابور المتظاهرين من كلا الجانبين بواسطة سلاسل أمنية.

وفي 12 يوليو/ تموز، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن إجراءات احتواء جديدة، بما في ذلك فرض تصاريح صحية إلزامية، والتي ستكون مطلوبة في المطاعم ومراكز التسوق والطائرات والقطارات الطويلة.

ستشير هذه التصاريح الطبية إلى كون الشخص محصنا ضد "كوفيد 19"، أو التأكد من سلبية اختباره للفيروس في وقت قريب. ووافق البرلمان على مشروع قانون الإجراءات في وقت سابق من الأسبوع.

ومنذ 21 يوليو، أصبحت هذه التصاريح الصحية إلزامية لزيارة المتاحف والمسارح والمهرجانات والعروض ومدن الملاهي.