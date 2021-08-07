ترامب قد يترشح للرئاسة في 2024

يعتقد السكرتير الصحفي السابق للرئيس الأميركي السابق، شون سبايسر، أن ترامب سيشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024، بحسب صحيفة واشنطن إكزامينر.

موسكو - سبوتنيك . وقال سبايسر خلال مقابلة حول صدور كتابه "الوطن المتطرف: خطة جو بايدن وكمالة هاريس الخطيرة لأمريكا": "ترامب يشارك".

وأضاف سبايسر أن آخر أشهر سياسة البيت الأبيض في عهد بايدن، خاصة في الشؤون مثل الهجرة، دعت الرئيس السابق للتفكير بالانتخابات النصفية في عام 2022.

هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الـ46 في الولايات المتحدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، فاز فيها المرشح الديمقراطي بايدن.