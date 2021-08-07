إيران: نحذر إسرائيل من أي مغامرة أو خطأ في الحسابات

حذرت إيران إسرائيل من أي "مغامرة" أو "خطأ في الحسابات"، مؤكدة أنها "لن تتردد في الدفاع عن نفسها وضمان مصالحها الوطنية".

وقالت السفيرة ومساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي: "إن توجيه إسرائيل الاتهام لإيران فور وقوع حادث السفينة "مرسر ستريت" هو النهج الدائم لها وهدفه حرف أذهان الرأي العام في العالم عن جرائمها وأعمالها اللاإنسانية في المنطقة".

ولفتت إرشادي إلى أن إسرائيل دائما ما تتهم بلادها بأي أحداث تقع في الشرق الأوسط دون تقديم أي دليل، حسبما نقلت وكالة إرنا.

واتهمت السفيرة الإيرانية إسرائيل بأنها المصدر الأساسي للتهديد وزعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".