هطول الأمطار يخفف من وطأة حرائق الغابات في تركيا

قالت السلطات التركية، اليوم السبت، إن الأمطار التي هطلت في جنوب غربي البلاد، ساهمت في التخفيف وطأة حرائق الغابات في منطقة انطاليا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات المحلية، أنه تمت السيطرة على الحرائق بما فيها الحرائق المشتعلة في منطقة منافغات، بعد أن تواصل هطول أمطار غزيرة اليوم.

وفي منطقة موغلا، يواصل رجال الإطفاء الأتراك جهودهم في مكافحة الحرائق حيث تم إخلاء ثلاثة أحياء، وفقا للبلدية.

ولقي 8 أشخاص حتفهم ونقل العشرات إلى المستشفيات بسبب 200 حريق تشتعل في جنوب تركيا منذ أسبوع.

وتواجه تركيا موجة حر استثنائية يعزوها الخبراء إلى ظاهرة تغير المناخ.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إرسال 3 طائرات إطفاء لدعم جهود تركيا في إطفاء الحرائق المشتعلة في عدة ولايات جنوبي البلاد.

وبينما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود تركيا في مكافحة الحرائق، أثنى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على الدعم الأوروبي.

وتعمل الطائرات جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء الروسية والإيرانية والأذربيجانية، التي تدعم تركيا في تلك الأزمة.