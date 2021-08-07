شمخاني: محاولات بعض الدول العربية التطبيع مع إسرائيل "شريرة" وباءت بالفشل

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن "المحاولات التي وصفها بـ"الشريرة" لبعض الدول العربية من أجل تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، باءت بالفشل".

ونوه شمخاني، خلال لقاء الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية"، بـ"مقاومة الشعب الفلسطيني على مدى 70 عاما لتحرير القدس الشريف من براثن الصهاينة"، مؤكدا أن "جيل الشباب في فلسطين أصبح أكثر قوة وحماسا من الأجيال الماضية لمواجهة الخطط التوسعية الصهيونية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية

وأضاف:"إن قوة الإصابة ومدى صواريخ حماس والجهاد الإسلامي، التي اخترقت حاجز "القبة الحديدية"، بدّدت المزاعم بشأن عدم إمكانية القضاء على الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "التفاف جميع فصائل المقاومة حول المبادئ الفلسطينية سيؤدي إلى انهيار الكيان الصهيوني المزور في مستقبل ليس بعيدا".

وحذر شمخاني من أن "الكيان الصهيوني بالإضافة إلى استخدامه المعدات العسكرية لتمرير نواياه الشريرة، يلجأ إلى الفضاء الإلكتروني وإثارة الحرب النفسية والانقسام بين المقاومة أيضا".

وكان الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، أكد الثلاثاء الماضي، أن إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين، وثابتة في دعم شعبها حتى تحرير القدس. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين بين رئيسي وكل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وهنأ هنية والنخالة، خلال الاتصالين الهاتفيين، الرئيس الإيراني المنتخب بالفوز برئاسة إيران. وجدد هنية والنخالة الشكر لإيران لدعمها القضية الفلسطينية، مؤكدان متانة العلاقة بين حركة حماس وإيران، مستعرضان نتائج معركة سيف القدس والانتصار الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني.

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