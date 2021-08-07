زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو للتخلي عن اعتماد بلادها على روسيا

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية والمرشحة الرئاسية السابقة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم السبت، للتخلي عن اعتماد بلدها على روسيا.

برلين– سبوتنيك. وقالت تيخانوفسكايا في مقابلة مع صحيفة "شبيغل": "يجب أن نبتعد عن فكرة أنه لا يمكن حل أي شيء في بيلاروسيا دون روسيا. هذا ليس صحيح. نحن بلد مستقل".

ورأت تيخانوفسكايا أنه على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات "أكثر قساوة" ضد السلطات البيلاروسية، مضيفة أنه يجب عزل النظام في مينسك بشكل كامل سياسياً، اقتصادياً ومالياً.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/أغسطس 2020، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وحذرت روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، بما في ذلك الدعوات العلنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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