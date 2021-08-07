مقتل طيار حربي أفغاني في تفجير بكابول

أعلن مسؤولون مقتل طيار في سلاح الجو الأفغاني، اليوم السبت، في تفجير بأحد أحياء العاصمة كابول.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين أن القنبلة التي تسببت في مقتل الطيار حميد الله عظيمي تم تثبيتها في سيارة انفجرت بينما كان يستقلها.

وأوضح المسؤولون أن 5 أشخاص أصيبوا في الانفجار.

وقال قائد سلاح الجو الأفغاني عبد الفتاح إسحقزاي إن عظيمي كان مدربا على قيادة طائرات الهليكوبتر الأمريكية يو.إتش60 بلاك هوك وكان يعمل في سلاح الجو الأفغاني منذ نحو 4 أعوام.

وبين إسحقزاي أن الطيار الأفغاني انتقل إلى كابول مع أسرته قبل عام لتجنب التهديدات الأمنية.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في بيان إن الحركة نفذت التفجير، بحسب "رويترز.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأفغان أن استهداف طالبان للطيارين عمل مدبر يهدف إلى القضاء على الطيارين الحربيين الأفغان الذين تم تدريبهم على يد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.