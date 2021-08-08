8 مفقودين على الأقل في أحد أسوأ حرائق الغابات بأمريكا

بات 8 أشخاص على الأقل، أمس السبت، في عداد المفقودين في حريق غابات بشمال ولاية كاليفورنيا، الذي يعد أحد أسوأ حرائق الغابات بالولايات المتحدة.

ويستعر حريق ديكسي في شمال الولاية ويلتهم الغابات والشجيرات الجافة في جبال سييرا نيفادا ويدمر بلدة تاريخية لاستخراج الذهب، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى الرغم من هدوء الرياح، الأمر الذي أتاح لرجال الإطفاء فرصة لالتقاط الأنفاس ليلا وهم يكافحون ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا، إلا أن مكتب رئيس بلدية بولماس أعلن هذه الأنباء الحزينة.

وقال مكتب رئيس البلدية، في بيان، إنهم تلقوا تقارير تفيد بغياب 8 أشخاص، مناشدا السكان المساعدة في البحث عنهم.

وينتمي 5 من المفقودين لمدينة غرينفيل لتعدين الذهب، حيث دمرت ألسنة اللهب معظم قلب المدينة الواقعة على بعد 160 ميلا إلى الشمال من سكرامنتو.

وقال مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق إن حريق ديكسي التهم نحو 447 ألف فدان من الغابات. وأشار إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء 21 في المئة منه بحلول ظهر أمس.