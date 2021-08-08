"طالبان" تخوض معارك طاحنة ضد القوات الأفغانية للسيطرة على مدينة قندوز

تخوض القوات الأفغانية، اليوم الأحد، معارك طاحنة في مواجهة مقاتلي حركة "طالبان" وسط مدينة قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم ذاته.

ونقلت وكالة "فراس برس" عن أمر الدين والي، عضو مجلس ولاية قندوز، أن هناك قتالا شرسا يدور في أجزاء متفرقة من المدينة، ينتقل من شارع إلى شارع. وذكر أن بعض قوات الأمن اتجهت نحو المطار.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على عاصمتي ولايتين.

ولكن في حال سقطت قندوز الواقعة في أقصى شمال أفغانستان سيصبح هذا هو التطور الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في مايو/ أيار مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

وقال عبد العزيز أحد سكان مدينة قندوز عبر الهاتف إن مقاتلي حركة "طالبان" تمكنوا من الوصول إلى الساحة الرئيسية بالمدينة، بينما تقوم الطائرات بقصفهم. وتحدث عن "فوضى عارمة" في المدينة.

وتخلت قوات الحكومة الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد.

وسيطرت حركة "طالبان" يوم الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز، وفي اليوم التالي على شبرغان في جوزجان.