التسمم بالقنب يغزو مدارس بريطانيا

يستهدف تجار الممنوعات الأطفال في المملكة المتحدة بحلويات مليئة بالمخدرات، تم توزيعها بشكل واسع في المدارس.

مع انتشار الأعراض الغريبة في المدارس، تضاعف عدد الأطفال الذين يعالجون من تسمم القنب في المستشفيات، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailystar" البريطانية.

تم نقل المئات من الأطفال الصغار إلى المشافي بسبب معاناتهم من الهلوسة وخفقان القلب ونوبات القلق.

إن تناول الحلويات الممزوجة بالعقاقير، تسمح لتأثيرات الحشيش بالظهور بشكل أبطأ مما لو تم تدخينه.

ووصفت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا قد جربت "حلوى نيردز"، وقالت: "كنت خائفة تمامًا، انقلبت معدتي، كان رأسي يدور. لم أستطع التوقف عن البكاء. كنت مقتنعة أنني سأموت".

وأضافت والدتها: "كان قلبها يدق بسرعة وظلت تخبرنا أنها لا تستطيع التنفس وكانت تعاني من آلام في صدرها".

كشفت الإحصاءات أن 345 طفلاً في إنجلترا وويلز نُقلوا إلى المستشفى بسبب تسمم القنب في 2020. وذهب 868 طفلاً إلى المستشفى بسبب مشاكل عقلية ناجمة عن المخدرات.