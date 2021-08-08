إلغاء أكثر من 90 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار لوبيت

قررت السلطات اليابانية، اليوم الأحد 8 أغسطس/آب، إلغاء أكثر من 90 رحلة جوية في الجنوب والجنوب الغربي بسبب إعصار لوبيت.

طوكيو – سبوتنيك، وكشف التلفزيون الياباني الرسمي أنه تم إلغاء أكثر من 90 رحلة جوية في جنوب وجنوب غرب اليابان بسبب إعصار لوبيت.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم السبت إن الإعصار يتحرك من الجنوب، ومن المتوقع أن يصل إلى جزيرة كيوشو في وقت متأخر من يوم الأحد.

تم تعليق ما مجموعه 91 رحلة بما في ذلك 56 رحلة من الخطوط الجوية اليابانية، و 15 من الخطوط الجوية اليابانية، و 8 من خطوط "بيتش"، و7 من خطوط "سولاسيد"، و 3 من خطوط "جيت ستار".

يبلغ الضغط الجوي المركزي لوبيت 990 هكتوباسكال، مع سرعة رياح تصل إلى 20 مترًا في الثانية (45 ميلًا في الساعة) وحد أقصى للرياح يصل إلى 30 مترًا في الثانية.

ولا تستبعد وكالة الأرصاد الجوية الحكومية احتمال أن تصل سرعة هطول الأمطار إلى 50 ملم في الساعة، كما حذر الخبراء من رياح أقوى وأمواج أعلى.

وأفادت الأنباء أن إعصار لوبيت ضرب المقاطعات الساحلية بالصين يوم الخميس، مما تسبب فى هطول أمطار غزيرة فى مناطق أخرى.