مصرع 14 شخصا وإصابة 18 في انقلاب حافلة غربي تركيا

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 18 آخرون، جراء انقلاب حافلة ركاب في ولاية باليكسير غربي تركيا.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال بيان صدر عن مكتب حاكم الولاية، اليوم الأحد إنه "لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، جراء انقلاب حافلة ركاب في ولاية باليكسير، غربي البلاد".

ولفت البيان الخاص بحادث السير إلى أنه "يتم إسعاف المصابين في 5 مستشفيات".

وقبل يومين لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح جراء حادث سير، في ولاية مانيسا بغرب تركيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حافلة ركاب كانت في طريقها من إسطنبول إلى إزمير، اصطدمت بشاحنة في منطقة مدينة سوما.

وذكرت أن حافلة الركاب كانت تقل 50 شخصا، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المتضررين إلى المستشفيات.