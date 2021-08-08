طالبان تسيطر على المباني الحكومية في مدينة قندوز الأفغانية... صور وفيديو

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، أن مقاتلي طالبان استولوا على المباني الحكومية الرئيسية في مدينة قندوز التي تقع في شمال شرق أفغانستان، إثر معارك عنيفة مع القوات الأفغانية.

ونقلت "رويترز"، عن عضو في المجلس التشريعي لإقليم أفغاني اليوم، قوله إن "مقاتلي طالبان استولوا على المباني الحكومية الرئيسية في المدينة".

وأضاف أن "القوات الحكومية لم تعد لها السيطرة سوى على مطار المدينة وقاعدتها هناك".

Total chaos in Kunduz city. This video shows civilians running for their lives as smoke from airstrikes rises nearby. #Afghanistan



pic.twitter.com/xmfygnVurH — FJ (@Natsecjeff) August 8, 2021

وفي وقت سابق اليوم، قال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز، إن "قتالا شرسا من شارع الى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة".

كما نقلت "فرانس برس"، عن أحد سكان قندوز، قوله إن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسية في المدينة والطائرات تقصفهم". وتحدث عن "فوضى عارمة" في المدينة.

IMAGES from Kunduz city following Afghan AF airstrikes that hit market area. #Afghanistan



2/2 pic.twitter.com/MH5djkHHNn — FJ (@Natsecjeff) August 8, 2021

وكانت طالبان قد أحكمت سيطرتها يوم الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز، ويوم السبت على شبرغان في جوزجان، لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في أيار/مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

يشار إلى أن القوات الحكومية الأفغانية قد تخلت إلى حد كبير عن الريف للمسلحين لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول القادم.

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