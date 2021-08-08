تحطم طائرة بمحرك واحد فوق منزل في ولاية مينيسوتا

قال مسؤولون أمريكيون إن طائرة ذات محرك مفرد واحد تحطمت في منزل في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة، مساء أمس السبت.

قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة كانت في طريقها من المطار المحلي إلى مطار "Flying Cloud" عندما تحطمت قبل الساعة 6 مساءً، بحسب ما ذكرت وكالة "apnews" الفرنسية.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أنها في المراحل الأولى من تحقيقها لكنها لم تكن على علم بأي إصابات على الأرض.

وذكرت وسائل الإعلام أن رجال الإطفاء وغيرهم من المستجيبين الأوائل من عدة وكالات كانوا في الموقع. غرد المجلس الوطني لسلامة النقل بأنه كان يحقق في تحطم طائرة "Mooney M20" في المنطقة.