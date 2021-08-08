كيف تنتشر حرائق الغابات في تركيا؟... فيديو

تواصل السلطات التركية مكافحة حرائق الغابات، التي اندلعت جنوب غربي البلاد، نهاية الشهر الماضي، حيث لا يزال بعضها مستعرا حتى الآن، رغم أن الأمطار تسببت في التخفيف من سرعة انتشارها.

وبينما تمكنت السلطات من السيطرة على عشرات الحرائق في أنطاليا وولايات أخرى، فإن الحرائق لا تزال مشتعلة في ولايتي موغلا وأيدن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الأحد.

ويشارك في إطفاء الحرائق فرق محلية ومجموعات من دول أخرى تم إرسالها لمساعدة تركيا في مواجهة تلك الكارثة.

ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد سرعة انتشار حرائق الغابات في مدينة ميلاس، التابعة لولاية موغلا، في تركيا، يوم 5 أغسطس/ آب الجاري.

ويظهر الفيديو ألسنة اللهب وهي تنتشر بسرعة كبيرة بين الأشجار المحيطة بالمنطقة، التي غطى الدخان أجواءها.

وأعلنت السلطات التركية، أمس السبت، أن هطول الأمطار الغزيرة، أدت إلى التخفيف من سرعة انتشار حرائق الغابات، جنوب غربي البلاد.

يذكر أن تركيا شهدت حرائق غابات ضخمة، قبل أكثر من أسبوع، ووصل عددها إلى نحو 200 حريق.

RAW: A time-lapse video recorded over just 35 minutes on August 5 shows how rapidly a wildfire in the southern Turkish town of Milas spread. pic.twitter.com/w75QkfZ287 — DW News (@dwnews) August 7, 2021

وتقدر الخسائر البشرية للحرائق حتى الآن بنحو 8 قتلى وعشرات المصابين.

يذكر أن تركيا تواجه موجة حارة أدت إلى تفاقم الحرائق، بينما تسببت الأمطار لاحقا في التخفيف من حدتها.