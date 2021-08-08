إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا

سجلت إيران أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ تفشي الوباء في البلد، بعد تسجيلها 524 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

القاهرة - سبوتنيك. أوضحت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية ، سيما سادات لاري، خلال مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام اليوم الأحد، "المرض أودى بحياة 524 مريضا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبينت سادات لاري أن العدد الإجمالي للحالات التي تم تسجيلها بالفيروس منذ بدء الوباء قد ارتفع إلى 4.158.700 مليون حالة بعد تسجيل 39.619 ألف حالة جديدة منذ أمس السبت.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب الوباء 94،015 ألف حالة منذ بداية الوباء.

وكشف التقرير اليومي لوزارة الصحة الإيرانية، أن عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، تخطى العدد الذي تم تسجيله أمس، والبالغ 26.439 ألف حالة.

وأشارت الناطقة باسم الوزارة، إلى أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 4102 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أشارت إلى أن 6462 شخصا ما يزالون بحالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وعلى جانب آخر، أعلنت الناطقة بلوغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في جميع أنحاء البلاد، إلى أكثر من 3 ملايين و539 ألف شخص.

وتصنف وزارة الصحة الإيرانية 336 مدينة تحت قائمة "الحالة الحمراء" شديدة الخطورة، بينما تضع 84 مدينة على قائمة الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، فيما تصنف 28 مدينة على قائمة الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة).

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس حول العالم منذ بدء الوباء، 203 ملايين شخص، راح من بينهم أكثر من 4.3 مليون حالة ضحية لمضاعفات الإصابة.