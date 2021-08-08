بينيت: في إيران تم تحليف رئيس جديد يدعى رئيسي "الجلاد من طهران"

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وصف في فيها الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بـ "الجلاد من طهران".

وجاء في التغريدة: "في إيران تم تحليف رئيس جديد يدعى رئيسي - "الجلاد من طهران" قبل عدة أيام والذي يُعدّ شخصية شريرة ومتطرفة للغاية أيضًا حسب المفاهيم المتبعة لدى النظام الإيراني".

في إيران تم تحليف رئيس جديد يدعى رئيسي - "الجلاد من طهران" قبل عدة أيام والذي يُعدّ شخصية شريرة ومتطرفة للغاية أيضًا حسب المفاهيم المتبعة لدى النظام الإيراني.



نحن نلاحظ تصاعد الممارسات الإيرانية العدوانية في كافة مناطق الشرق الأوسط - بحرًا، وجوًا وبرًا. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 8, 2021

​وتابع: "نحن نلاحظ تصاعد الممارسات الإيرانية العدوانية في كافة مناطق الشرق الأوسط - بحرًا، وجوًا وبرًا".

وأضاف: "وتشكل إيران خطرًا واضحًا على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي فلا يجوز للعالم التسليم بذلك. ويجب على الإيرانيين الإدراك بأنه لا يجوز استمرار التصرف بهذه الصورة المعربدة دون دفع الثمن وتحمل التداعيات المترتبة عن ذلك".

وتشكل إيران خطرًا واضحًا على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي فلا يجوز للعالم التسليم بذلك. ويجب على الإيرانيين الإدراك بأنه لا يجوز استمرار التصرف بهذه الصورة المعربدة دون دفع الثمن وتحمل التداعيات المترتبة عن ذلك. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 8, 2021

​يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان قد قال في يوليو/ تموز الماضي، إن إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين، وثابتة في دعم شعبها حتى تحرير القدس.