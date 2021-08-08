بينيت: في إيران تم تحليف رئيس جديد يدعى رئيسي "الجلاد من طهران"

وجاء في التغريدة: "في إيران تم تحليف رئيس جديد يدعى رئيسي - "الجلاد من طهران" قبل عدة أيام والذي يُعدّ شخصية شريرة ومتطرفة للغاية أيضًا حسب المفاهيم المتبعة لدى النظام الإيراني".
في إيران تم تحليف رئيس جديد يدعى رئيسي - "الجلاد من طهران" قبل عدة أيام والذي يُعدّ شخصية شريرة ومتطرفة للغاية أيضًا حسب المفاهيم المتبعة لدى النظام الإيراني.— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 8, 2021
نحن نلاحظ تصاعد الممارسات الإيرانية العدوانية في كافة مناطق الشرق الأوسط - بحرًا، وجوًا وبرًا.
وتابع: "نحن نلاحظ تصاعد الممارسات الإيرانية العدوانية في كافة مناطق الشرق الأوسط - بحرًا، وجوًا وبرًا".
وأضاف: "وتشكل إيران خطرًا واضحًا على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي فلا يجوز للعالم التسليم بذلك. ويجب على الإيرانيين الإدراك بأنه لا يجوز استمرار التصرف بهذه الصورة المعربدة دون دفع الثمن وتحمل التداعيات المترتبة عن ذلك".
وتشكل إيران خطرًا واضحًا على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي فلا يجوز للعالم التسليم بذلك. ويجب على الإيرانيين الإدراك بأنه لا يجوز استمرار التصرف بهذه الصورة المعربدة دون دفع الثمن وتحمل التداعيات المترتبة عن ذلك.— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 8, 2021
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان قد قال في يوليو/ تموز الماضي، إن إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين، وثابتة في دعم شعبها حتى تحرير القدس.
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