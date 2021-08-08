الرئيس الإيراني يعين نائبا له ومديرا جديدا لمكتب الرئاسة

أصدر الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، مرسوماً بتعيين محمد مُخبر دزفولي في منصب نائب رئيس الجمهورية، وأسند منصب مدير مكتب الرئاسة للناطق السابق باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي.

طهران - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية حول التعيينات الجديدة لرئيسي، وذلك بعد أيام من أداءه اليمين الدستورية الخميس الماضي وتوليه مهامه بشكل رسمي.

وكان مُخبر دزفولي البالغ من العمر 60 عاما، رئيسا للجنة تنفيذ أوامر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيراني، علي خامنئي منذ عام 2007، وتقلد لسنوات طويلة منصب مساعد رئيس مؤسسة المستضعفين التابعة للحرس الثوري ومساعداً لمحافظ خوزستان جنوبي إيران

فيما شغل غلام حسين إسماعيلي منصب الناطق باسم السلطة القضائية، ورئيسا لمنظمة السجون الإيرانية ورئيساً لمحاكم محافظة طهران.

وجاءت القرارات الأولى للرئيس الإيراني بعد تنصيبه الأسبوع الماضي، وفي وقت طالب فيه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الرئيس الإيراني بتقديم التشكيلة الحكومية مطلع الأسبوع الجاري، لاعتمادها في مدة أقصاها 15 يوما.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، خلال فعالية أداء اليمين إنه "يجب على رئيسي تقديم التشكيلة الحكومية بداية الأسبوع المقبل، حتى يتم اعتمادها خلال فترة أقصاها 15 يوم".

يذكر أن إبراهيم رئيسي، هو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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