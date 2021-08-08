اللجنة الأولمبية الدولية تسدل الستار عن الألعاب الأولمبية في طوكيو

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأحد، توماس باخ عن إغلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين في العاصمة اليابانية طوكيو.

وانطلقت مراسم ختام أولمبياد طوكيو الصيفي بألعاب نارية وعروض جماعية ذكرت الرياضيين بمشاهد من الحياة اليومية العادية بعيدا عن قيود وتعقيدات الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتأجيل الدورة لعام كامل وأدى إلى إقامتها في ظل هذه الإجراءات المشددة.

TOKYO (AP) — Inspired by the sun, the Tokyo Olympic cauldron is designed to be better for the planet.



The first time #hydrogen fuel source will be used to power an Olympic fire. pic.twitter.com/ON8ZtgDYCJ — TAM (@TAM_the2nd) August 8, 2021

وأمام مدرجات شبه خالية قدمت عروض راقصة وأخرى رياضية بالقرب من بعض الرياضيين الذين تجمعوا على العشب بهدف إتاحة تجربة مختلفة للرياضيين الذين أمضوا معظم الوقت طوال الدورة في غرفهم أو في مقار المنافسات والبطولات.

وجاءت مراسم الختام عكس توقعات وخطط المنظمين الذين أرادوا أن تكون الدورة بمثابة رمز لانتصار العالم على الجائحة، لكن الحدث أقيم بدون جمهور وسط تزايد في عدد حالات الإصابة بالعدوى كما لم تحقق الدورة الانتعاش الاقتصادي لليابان كما أعتقد في البداية.

واحتل المنتخب الروسي المركز الخامس في ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بـ 112 ميدالية، 39 ذهبية، 40 فضية، 33 برونزية والصين المركز الثاني بـ 88 ميدالية، 38 ذهبية، 32 فضية، 18 برونزية. في المركز الثالث اليابان بـ 58 ميدالية 27 ذهبية، 14 فضية، 17 برونزية. أما المركز الرابع لبريطانيا 65 ميدالية، 22 ذهبية، 21 فضية، 22 برونزية.

وأقيمت الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في العاصمة اليابانية. شارك رياضيون من 205 لجان أولمبية وطنية مختلفة.