إعادة السيطرة على مدينة أفريقية سيطرت عليها جماعات إرهابية

أعلنت القوات الرواندية والموزمبيقية المشتركة، اليوم الأحد 8 أغسطس/آب، إعادة السيطرة على مدينة موسيمبوا دا برايا الساحلية، الواقعة شمال موزمبيق، بعد عامين من سيطرة جماعات إرهابية على المدينة.

القاهرة – سبوتنيك. وكتبت وزارة الدفاع الرواندية، على حسابها الرسمي على تويتر "مدينة موسيمبوا دا برايا الساحلية، المعقل الرئيسي للتمرد لأكثر من عامين، تم استرداداها بواسطة قوات الأمن الرواندية والموزمبيقية".

وأشارت إلى أن المدينة هي مقر المؤسسات المحلية بإقليم يحمل نفس الاسم، كما أنها تضم مطارا.

وفي نفس السياق، نقل موقع "جورنال نوتسياس" الموزمبيقي، عن مصدر بوزارة الدفاع الموزمبيقية أن القوة المشتركة احتلت مواقع الإرهابيين في المدينة، كما استولت على معدات حربية مختلفة منهم، وأسقطت عددا كبيرا منهم، مشيرا إلى أن العمليات كانت مدعومة بالطيران الحربي.

ومن جانبه، أعلن القائد العام لشرطة موزمبيق، برناردينو رافائيل، أمام وسائل إعلام أن الإرهابيين خربوا العديد من البنى التحتية، لا سيما خطوط الكهرباء.