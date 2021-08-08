الدفاع الأوكرانية تستجوب لاعبة عانقت زميلتها الروسية في أولمبياد طوكيو... صور وفيديو

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها بصدد استجواب اللاعبة الأوكرانية ياروسلافا ماغوتشيخ، بسبب قيامها بمعانقة اللاعبة الروسية ماريا لاسيتسكيني بعد منافسة الوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020.

وبحسب المصادر الأوكرانية ستقوم وزارة الدفاع باستدعاء اللاعبة الأوكرانية بعد قيامها بالتقاط الصور مع زميلتها الروسية وعناقها خلال المباريات.

واعتبرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، أن الصورة "أحدثت رد فعل عنيف في المجتمع". مشيرة إلى أنها كانت برتبة ملازم في القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني على فيسبوك: "يجب على الرياضيين الذين يمثلون أوكرانيا في المسابقات الدولية أن يفهموا أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة في أوكرانيا وهذا يفرض قيودًا ومسؤوليات معينة".

وحذرت نائبة الوزير من أن مثل هذه الصور المعتادة للرياضيين يمكن أن يستخدمها "العدو"، على حد وصفها، ودعت في الوقت نفسه إلى إنهاء "اضطهاد" الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظار توضيحاتها".

وقالت ماليار: "مباشرة بعد عودتها (من طوكيو) لدي موعد (مع الرياضية). سأبلغ لاحقا عن نتائج المحادثات".

وعانقت ماغوتشيخ اللاعبة الروسية بعد منافسة الوثب العالي في أولمبياد طوكيو أمس. وفازت الروسية ماريا لاسيتسكيني بالميدالية الذهبية والأوكرانية حصلت على البرونزية.

Просто золотая и бронзовая призёрки Олимпиады по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и Ярослава Могучих на очень милых фотографиях pic.twitter.com/pORE6ndi6v — NEWS.ru | Новости (@nws_ru) August 7, 2021

وبدورها، قالت بطلة التزلج السريع الأولمبية، سفيتلانا زوروفا، إن السلوك الذي أظهرته الرياضية الأوكرانية والرياضية الروسية هو سلوك إنساني صحيح. واعتبرت زوروفا هذا الإجراء بمثابة "اضطهاد حقيقي ومخيف للشابة الأوكرانية".