القوات الأوزبكية تستخدم طائرات روسية بالقرب من الحدود الأفغانية

استخدم أفراد عسكريون في القوات المسلحة الأوزبكية طائرات "زالا" بدون طيار روسية الصنع خلال التدريبات بالقرب من الحدود الأوزبكية الأفغانية.

وبدأت القوات الأوزبكية في الاستخدام العملي للطائرات بدون طيار التي صنعتها قوات الأمن الأوزبكية في روسيا.

ونقلت مصادر عن وزارة الداخلية تأكيدها في بيان: "استخدم الجيش وموظفو وزارة الشؤون الداخلية في أوزبكستان طائرات بدون طيار روسية الصنع من طراز "زالا 421" ZALA 421-16E، تم تسليمها في وقت سابق بموجب عقد تصدير، أثناء المناورات ".

طائرات زارا بدون طيار تنتمي إلى مسيرات الاستطلاع الجوي. وأشارت مصادر إلى أن تطوير أساليب عالية التقنية للاستطلاع الدقيق من قبل ممثلي قوات الأمن الأوزبكية سيساعدهم على مقاومة الإرهاب والتطرف بشكل أكثر فعالية.