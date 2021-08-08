المراكز الأمريكية تعلن إعطاء ما يزيد على 351 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 351 مليونا و400930 جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البلاد حتى صباح اليوم الأحد.

وأشارت المراكز بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" إلى أنه تم كذلك توزيع 407 ملايين و561705 جرعة.

يشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتك من جرعتين ولقاح جونسون اند جونسون من جرعة واحدة، وذلك حتى الساعة السادسة (1000 بتوقيت جرينتش) صباح اليوم.

وكانت المراكز الأمريكية أعلنت في 7 أغسطس/ آب أنه تم إعطاء 350 مليونا و627188 جرعة لقاح من أصل 407 ملايين و550175 جرعة جرى تسليمها.

ولفتت المراكز الأمريكية إلى أن 194 مليونا و866738 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 166 مليونا و477481 شخصا بشكل كامل حتى اليوم الأحد.

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