قتلى ومصابون في إطلاق نار خارج حفل في مدينة بروكلين الأمريكية

ذكرت الشرطة في مدينة بروكلين الأمريكية يوم الأحد، أن حفلا في المدينة انتهى بإراقة الدماء إثر إطلاق النار على خمسة رجال، قتل اثنان منهم.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشرطة توجهت إلى مكان الحادث في شرق نيويورك إثر بلاغ بوقوع إطلاق نار.

ولم تقم الشرطة باعتقال أي شخص، كما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. كما لم يتم الكشف عن هوية القتيلين لحين تعرف أسرتيهما عليهما.