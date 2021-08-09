مجلس الشيوخ يقترب من إقرار مشروع قانون قيمته تريليون دولار للبنية التحتية

اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة، يوم الأحد، من إقرار مشروع قانون اقترحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري للبنية التحتية.

وتبلغ قيمة مشروع القانون تريليون دولار من خلال موافقته على تفاصيل أكبر استثمار في الولايات المتحدة، في مجال الطرق والجسور منذ عشرات السنين.

وبعد تصويت بأغلبية 69 صوتا مقابل 28 صوتا تحرك مجلس الشيوخ لدعم بنود حل وسط تم التوصل إليه بعد محادثات شاقة من قبل مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين، وفقا لرويترز.

ويمثل هذا القانون أولوية قصوى للرئيس الديمقراطي جو بايدن. وسيكون إقراره انتصارا كبيرا له وللنواب الذين صاغوه من الحزبين.