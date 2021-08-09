اندلاع حريق هائل في إحدى البنايات بتل أبيب... فيديو

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن الحريق اندلع بسطح مبنى في شارع توشيا في حي مونتيفيور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فى الحريق.
שריפה פרצה בדירה ברחוב תושיה, סמוך למחלף לה גווארדיה בתל אביב. אין פצועים או חשש ללכודים. כוחות כיבוי והצלה פועלים במקום לכיבויה@daniel_elazar pic.twitter.com/uvolqCnMQU— כאן חדשות (@kann_news) August 9, 2021
רחוב המסגר בתל אביב, שריפה ענקית על גג בניין 📍🔥— tzvi meir (@tzvi_meir_) August 9, 2021
#Israel pic.twitter.com/7ClH7rpET6
وأخلت الشرطة ورجال الإطفاء المبنى وبدأت عمليات تمشيط داخله وطلبت الشرطة من الجمهور عدم الاقتراب من المنطقة، فيما لا تزال المحاولات جارية للسيطرة على الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.
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