اندلاع حريق هائل في إحدى البنايات بتل أبيب... فيديو

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الاثنين، في مبنى وسط تل أبيب الإسرائيلية، وتم إخلاء المبنى من السكان وإغلاق عدد من شوارع المدينة التي غطاها دخان أسود كثيف.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن الحريق اندلع بسطح مبنى في شارع توشيا في حي مونتيفيور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فى الحريق.

שריפה פרצה בדירה ברחוב תושיה, סמוך למחלף לה גווארדיה בתל אביב. אין פצועים או חשש ללכודים. כוחות כיבוי והצלה פועלים במקום לכיבויה@daniel_elazar pic.twitter.com/uvolqCnMQU — כאן חדשות (@kann_news) August 9, 2021 רחוב המסגר בתל אביב, שריפה ענקית על גג בניין 📍🔥

#Israel pic.twitter.com/7ClH7rpET6 — tzvi meir (@tzvi_meir_) August 9, 2021

وأخلت الشرطة ورجال الإطفاء المبنى وبدأت عمليات تمشيط داخله وطلبت الشرطة من الجمهور عدم الاقتراب من المنطقة، فيما لا تزال المحاولات جارية للسيطرة على الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.