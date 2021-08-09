مقتل أكثر من 40 مدنيا على يد مسلحين في مالي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل أكثر من 40 مدنيا في هجوم لمسلحين في مالي.

وأضافت الوكالة، نقلا عن ضابط مالي رفض الكشف عن اسمه، قوله، إن "أكثر من 40 مدنيا قتلوا على يد إرهابيين الأحد في قرى كارو وتاجونا ودوتغفت... لقد دخل الإرهابيون إلى القرى وقتلوا الجميع".

#BREAKING More than 40 civilians killed by suspected jihadists in Mali: official pic.twitter.com/A3uECAGMPl — AFP News Agency (@AFP) August 9, 2021

هذا ولقي 11 مدنيا مصرعهم بهجوم لمسلحين على قرية صغيرة، بداية شهر يونيو/حزيران الماضي في مقاطعة مينكا، شمال شرقي مالي، وذلك في ظل تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن هجوما لمسلحين على قرية صغيرة في مقاطعة مينكا شمال شرقي مالي، خلف 11 قتيلا من المدنيين.

وذكر "تجمع حركات 14 يونيو"، وهي حركات من عرب شمال مالي تطالب باستقلال إقليم ازواد، إنه تم "اغتيال 11 مدنيا من جماعة ابوغوليتان في قرية اغارانغابو، قرب مينكا على يد مسلحين مجهولي الهوية".

يذكر أن مالي تعاني منذ 2012 من أزمة أمنية وسياسية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط، في الوقت الذي تتقاعس فيه الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بـ"القاعدة" وتنظيم "داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا).