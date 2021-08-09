الهند تعلن توفير شهادات الحصول على لقاح كورونا "فورا" عبر واتسآب

أعلنت الهند، أمس الأحد، عن توفير شهادات الحصول على لقاح فيروس "كورونا" المستجد عبر تطبيق "واتسآب".

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية إن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19) يمكنهم الآن الحصول على شهادة التطعيم من خلال واتسآب "في ثوان"، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وأوضحت أنه بإمكانهم تنزيل شهادة التطعيم عن طريق إرسال رسالة على رقم لـ" واتسآب "، والحصول على الوثيقة على الفور.

وبدأت الحكومة الهندية المرحلة الجديدة من برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد في 21 يونيو/ حزيران الماضي، وكثفت حملتها من خلال توفير المزيد من اللقاحات، وتعزيز رؤية توافر اللقاح للولايات والأقاليم الاتحادية من أجل تمكينهم من التخطيط الأفضل وتبسيط سلسلة التوريد.

ووفقا لبيانات حكومية، فقد تجاوزت تغطية التطعيم ضد (كوفيد-19) في الهند علامة 500 مليون يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية في الهند، أمس الأحد، إنه تم تقديم أكثر من 523.7 مليون جرعة لقاح فيروس "كورونا" المستجد للولايات، وهناك 899260 جرعة في طور الإعداد.

وأبلغت الهند، أمس الأحد، عن 39،070 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و491 حالة وفاة ذات صلة في الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي إلى 31934455 حالة والوفيات إلى 427862.