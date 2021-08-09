حركة طالبان تعلن السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان شمالي أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المتشددة، اليوم الإثنين، السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان شمالي أفغانستان، لتصبح بذلك الولاية السادسة التي تسقط في يد الحركة بعد خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال الناطق باسم الحركة المحظورة في روسيا، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه في تويتر، أن مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان باتت "خارج سيطرة العدو"، في إشارة إلى القوات الأمنية الأفغانية، وذلك بعد معارك في مناطق متفرقة منها مع مسلحي الحركة. وأضاف أيضا أنه وفقا للمعلومات الأخيرة فإن مقرات الشرطة والمخابرات باتت خالية من القوات الأفغانية وتحت سيطرة مقاتلي طالبان.