انفجار في شركة "إسكوم" للطاقة بجنوب أفريقيا والتحقيقات جارية لمعرفة السبب

كشفت شركة "إسكوم"، اليوم الاثنين، عن استكمال التحقيقات بشأن وقوع انفجار في الوحدة 4 من محطة "ميدوبي" للطاقة في مقاطعة ليمبوبو بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، والتحقيق جار في أسباب الانفجار.

جوهانسبرغ - سبوتنيك. وأعلنت الشركة، في بيان، عن اشتباهها بوجود عطل بالوحدة 5، أثر بدوره على الوحدة 4، وهو ما تسبب في وقوع الحادث، موضحة: "الوحدة 4 كانت في حالة تعطل منذ يوم السبت الماضي عند وقوع الانفجار، وتم تعليق جميع الأعمال في الوحدة".

كما أضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات وتم حصر جميع الموظفين والمقاولين العاملين بالوحدة"، متابعا أن الشركة مسؤولة على تقديم دعم وعلاج للصدمة إلى سبعة من الموظفين الذين تضرروا من الحادث.

وأشار البيان إلى أنه تم تأمين المنطقة المحيطة بالوحدة، وبمجرد الانتهاء من إخلائها من المقيمين بها من المهندسين والعمال، ستبدأ عمليات التفتيش والتحقيق المفصل في تداعيات وأسباب الانفجار، بالإضافة إلى تحديد مدى الضرر الناجم، موضحة "بينما يتم إخلاء الوحدة 4 تستعد الوحدة ميدوبي 5 للعودة إلى العمل مجددا".

يذكر أن "ميدوبي" هي أول محطة تحميل أساسية يتم بناؤها خلال 20 عامًا بواسطة شركة "إسكوم" للطاقة، وتم تسميتها ميدوبي بما يعني "المطر الذي يغمر الأراضي الجافة، مما يوفر الإغاثة الاقتصادية لأفريقيا"، وذلك بعد أن كشفت في 4 أغسطس/آب، أنها أكملت أخيرًا مشروع محطة "ميدوبي" للطاقة بعد 14 عامًا من البناء، ما سيساعد في تقليل نقص الطاقة في البلاد.